Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlı Furkan Ersanlı'nın savunması ortaya çıktı: Meşale sandım

"FİŞEĞİ MEŞALE SANDIM"

Olayda yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını, diğer bazı şüphelileri Altay taraftarı olmaları nedeniyle tanıdığını aktaran F.E'nin, işaret fişeğini meşale sandığını, fişek olduğunu bilmeden yaktığını, karşı tarafı hedef almadığını iddia ettiği, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Öte yandan olaylı derbide kalecinin kafasında korner direği kıran futbol teröristi Mehmet Nihat Aydın da suçlu olmadığını savunmuştu. Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.