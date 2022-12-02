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    • Yaşam
    • 02.12.2022 16:28
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    • 02.12.2022 17:07
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    Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlı Furkan Ersanlı'nın savunması ortaya çıktı: Meşale sandım

    Son dakika haberine göre İzmir’de saha olayları nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direği kıran futbol teröristi Mehmet Nihat Aydın, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir" diyerek suçlu olmadığını savunmuştu. Olaylı maçta ir taraftarın yaralanmasına neden olan işaret fişeğini stadyuma sokan ve fırlatan zanlı Furkan Ersanlı da öteki terörist gibi savunma verdi. Fişeği meşale sandığını iddia eden Ersanlı, fişeği karşı tarafa atma niyetinin olmadığını öne sürdü. Öte yandan zanlının stada giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Olaylı derbide fişeği atan zanlıdan skandal savunma

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir'de pazar günü oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan Furkan Ersanlı'nın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

    Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

    Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

    Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ile tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.

        Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı belirlenmiş, şüphelilerden F.E'nin ise tribüne atılan işaret fişeğini üzerine saklayarak stada soktuğu güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.

        "FİŞEĞİ PANKARTIN ALTINDA BULDUM"
        Tribünde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınarak 30 Kasım'da tutuklanan 19 kişi arasında yer alan F.E'nin savcılıkta verdiği ifadede, olayda kullandığı işaret fişeğini pankartın altında bulduğunu, kimseden almadığını söylediği öğrenildi.

        "FİŞEĞİ MEŞALE SANDIM"
        Olayda yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını, diğer bazı şüphelileri Altay taraftarı olmaları nedeniyle tanıdığını aktaran F.E'nin, işaret fişeğini meşale sandığını, fişek olduğunu bilmeden yaktığını, karşı tarafı hedef almadığını iddia ettiği, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

        Öte yandan olaylı derbide kalecinin kafasında korner direği kıran futbol teröristi Mehmet Nihat Aydın da suçlu olmadığını savunmuştu. Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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