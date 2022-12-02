Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlı Furkan Ersanlı'nın savunması ortaya çıktı: Meşale sandım

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir'de pazar günü oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan Furkan Ersanlı'nın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.
Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.
Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ile tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.