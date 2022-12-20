Otel üzerinden saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: "İyi paralar kazandım sonra bütün paramı kaybettim"

Bir başka mağdur Arif A. ise, "Telegram gruplarına dâhil oldum ve 1000 dolarla sisteme giriş yaptım. Başlangıçta sistemin çalışıp çalışmadığını test ettim ve 31 bin 150 dolarla sisteme tekrar girdim ancak daha sonra paralarımızı çekemedik. Kocasından gizli altınını bozduran var, benim gibi kredi çeken veya eşine dostuna çektiren var. Kızının ameliyat parasını bir aylık Marriott sistemine dâhil edip eksik kalan kısmı tamamlamaya çalışan var. 50 bin dolar kaybeden, 90 bin dolar kaybeden var. Benim şu an yurtdışındaki 1 yıllık birikimim gitti ve önümüzdeki 5 yıl borç ödemeye mahkûm oldum" dedi.

"1 MİLYON DOLARIM SİSTEMDE KALDI"

Dolandırıcılarla işbirliği yapmakla suçlanan Ayfer G., kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, Marriott Otel adının kullanıldığı toplantılarda üyelerle bir araya geldiklerini itiraf eden Ayfer G., üyelerin kendisinden şikâyetçi olmadığını söyledi. Kimseye sisteme zorla para yatırmasını ya da girmesini söylemediğini, eski üye olduğu için suçlandığını belirten Ayfer G., kendisini suçlayan bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü. Ayfer G. kendisinin de sistemde 1 milyon dolarının kaldığını ve mağdur olduğunu kaydetti.