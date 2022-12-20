Otel üzerinden saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: "İyi paralar kazandım sonra bütün paramı kaybettim"

Saadet zinciri dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, dünyaca ünlü Marriott Otel'in ismini kullanarak 'Marriott APP' adlı uygulamayı hayata geçirdi ve vatandaşları yüksek kâr vaadiyle kurdukları sistemin içine çekti.
SÖZDE ODA KİRALADILAR
Sisteme giren vatandaşlar, sanal ortamda otelden sözde oda kiralıyor, oda kullanıldıkça ise yatırdıkları kiralama bedeli üzerinden her ay belli miktarda kazanç sağlıyordu. Sistemde, tek kişilik oda için 80 dolar ödeyene bir ayda 45 dolar, çift kişilik oda için 1000 dolar ödeyene ise bir ayda 738 dolar kâr payı veriliyordu. Şubat ayında başlayan uygulamada ilk zamanlarda sisteme girenler vaat edilen parayı zamanında aldı. Kısa sürede on binlerce kişi sisteme dahil oldu. Ancak sisteme erişim kasım ayı sonunda bir anda kapandı.
Sistemdeki bütün paralar ise buhar oldu. Sisteme erişemeyen vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı. Sisteme üye olan ve mağdur sayısının yaklaşık 50 bin, vurgunun boyutunun ise milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Savcılıklara suç duyurusunda bulunan mağdurlar sorumluların bulunmasını istiyor.