Önce Altay tribününden Göztepe bölümüne havai fişek atıldı ve bazı taraftarlar ağır yaralandı. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Derbiyi karıştıran fişeklerin stada sokulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.