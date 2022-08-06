CHP'den tacize örtbas: Genç kıza sarkıntılık eden başkan yardımcısı istifa etti

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde CHP mitingi öncesi apar topar görevden alınan Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin istifa gerekçesinin altında taciz çıktı. Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencisi genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen Çelebi'nin ailenin genel merkeze yaptığı şikayet sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı.
CHP'DE TACİZ BİTMİYOR
Son dönemde taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir taciz iddiası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesi Edremit Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre İstanbul'da Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi B.Y. okulların kapanmasıyla Edremit'te yaşayan ailesinin yanına geçti.
B.Y. 20 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla buluştu ve hep birlikte Edremit İlçesi Doyran Köyü Altı Sahil Caddesi'nde bulunan bir balık restoranına gittiler. Arkadaşlarıyla yemek yiyen genç kız, iddiaya göre yemek sırasında yan masada oturan bir kişinin bakışlarından rahatsız oldu.
KADINLARA LAF ATTI
İşletme sahibine şikayetini dile getiren genç kız, o kişinin Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte masasının değiştirilmesini rica etti. Bu sırada Başkan yardımcısı Çelebi, iddiaya göre alkolünde etkisiyle masada oturan bayanlara sözlü tacizlerde bulunmaya başladı.
KABUSU YAŞATTI
Yaşanan sözlü taciz sonrası bayanlarla Tümdeniz Çelebi arasında kavga çıktı. Çelebi'nin davranışlarından ve tacizlerinden rahatsız olan B.Y. arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı ve Edremit'te yaşayan babası E. Y.'yi arayarak olayı anlattı.