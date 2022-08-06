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    • Güncel
    • 06.08.2022 17:51
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    • 06.08.2022 17:59
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    CHP'den tacize örtbas: Genç kıza sarkıntılık eden başkan yardımcısı istifa etti

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, CHP mitingi öncesi apar topar görevinden alındı. Çelebi'nin görevden alınmasının ardındaki skandal ortaya çıktı. Daha önce bir kişiyi silah zoruyla dağa kaldırma olayında adı geçen Çelebi'nin, bir restoranda genç kızlara sarkıntılık yaptığı öğrenildi. Ailenin şikayeti üzerine, yaşanan olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de yapacağı miting sırasında ortaya çıkabileceğini ve büyük tepki çekeceğini düşünen Faik Öztrak; Çelebi'den istifasını istedi.

    CHP’nin değişmeyen gündemi: Taciz!

    Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde CHP mitingi öncesi apar topar görevden alınan Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin istifa gerekçesinin altında taciz çıktı. Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencisi genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen Çelebi'nin ailenin genel merkeze yaptığı şikayet sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı.

    CHP'DE TACİZ BİTMİYOR
    Son dönemde taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir taciz iddiası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesi Edremit Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre İstanbul'da Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi B.Y. okulların kapanmasıyla Edremit'te yaşayan ailesinin yanına geçti.

    B.Y. 20 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla buluştu ve hep birlikte Edremit İlçesi Doyran Köyü Altı Sahil Caddesi'nde bulunan bir balık restoranına gittiler. Arkadaşlarıyla yemek yiyen genç kız, iddiaya göre yemek sırasında yan masada oturan bir kişinin bakışlarından rahatsız oldu.

    KADINLARA LAF ATTI
    İşletme sahibine şikayetini dile getiren genç kız, o kişinin Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte masasının değiştirilmesini rica etti. Bu sırada Başkan yardımcısı Çelebi, iddiaya göre alkolünde etkisiyle masada oturan bayanlara sözlü tacizlerde bulunmaya başladı.

    KABUSU YAŞATTI
    Yaşanan sözlü taciz sonrası bayanlarla Tümdeniz Çelebi arasında kavga çıktı. Çelebi'nin davranışlarından ve tacizlerinden rahatsız olan B.Y. arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı ve Edremit'te yaşayan babası E. Y.'yi arayarak olayı anlattı.

        BELEDİYE BAŞKANI'NI ARADI
        Kızının yaşadığı kabus sonrası Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayan baba E.Y. Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin yaptıklarını anlattı ve Çelebi'nin o görevi hak etmediğini söyleyerek görevden uzaklaştırılmasını aksi takdirde genel merkeze şikâyet edeceğini söyledi.

        KABUSU GENEL MERKEZE AKTARDI
        Yaşanan gelişmelere rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın harekete geçmediğini ve konuyu kapatmaya çalıştığını fark eden baba E.Y. CHP Genel Merkezi'nin arayarak kızının yaşadığı kabusu aktardı.

        ÖZTRAK İSTİFASINI İSTEDİ
        Yaşanan olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de yapacağı miting sırasında ortaya çıkabileceğini ve büyük tepki çekeceğini düşünen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak miting öncesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayarak Çelebi'den istifasını istemesini söyledi.

            ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
            Yaşanan gelişmelerin ardından Tümdeniz Çelebi başkan yardımcılığı görevinden istifa ederken belediye meclis üyeliği görevinden istifa etmedi. Çelebi'nin istifa etmesinin ardından aile şikayetçi olmaktan vazgeçti.

            DAĞA KALDIRMA SUÇLAMASI
            imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin adı, 2019 yılında bir kişiyi silah zoruyla dağa kaldırma olayında da geçmişti.

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