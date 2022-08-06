CHP'den tacize örtbas: Genç kıza sarkıntılık eden başkan yardımcısı istifa etti

B.Y. 20 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla buluştu ve hep birlikte Edremit İlçesi Doyran Köyü Altı Sahil Caddesi'nde bulunan bir balık restoranına gittiler. Arkadaşlarıyla yemek yiyen genç kız, iddiaya göre yemek sırasında yan masada oturan bir kişinin bakışlarından rahatsız oldu.

KADINLARA LAF ATTI

İşletme sahibine şikayetini dile getiren genç kız, o kişinin Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte masasının değiştirilmesini rica etti. Bu sırada Başkan yardımcısı Çelebi, iddiaya göre alkolünde etkisiyle masada oturan bayanlara sözlü tacizlerde bulunmaya başladı.