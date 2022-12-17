Kadıköy'de otomobil bariyere çarptı! Olay yerine gelip "benim sürücüyüm" diyerek ambulansa bindi

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.

Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı.