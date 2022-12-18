Sahte doktordan sonra şimdi de sahte mimar! 42 yıllık yalan ortaya çıktı

'ÖNCE İNKÂR ETTİ'

Soruşturmayı derinleştiren Antalya Valiliği, Tekinaslan'ın 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği Selçuklu dönemine ait Av Köşkü'nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığını belirledi. Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği yetkilileri, "Biz bu bilgileri kendisine sorduk önce inkâr etti. Konuyu üniversite birimlerine soracağımızı söyleyince maalesef mimarlık diplomasının sahte olduğunu kendisi de doğruladı" dedi. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise "İlgili birimlerimiz ne gerekiyorsa yapacak. Ancak şunu söyleyebilirim bu şahıs kurumumuz tarafından yürütülen projelerde önemli bir görev almamıştır" diye konuştu.