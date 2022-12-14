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    'Ezel'den hırsız! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer Aslanhan, ismini 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirdi

    Ömer Aslanhan, yengesinin kanser tedavisi için kullandığı 300 bin TL’yi çaldı. Müge Anlı’da ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

    ’Ezel’den hırsız

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti, Anlı'nın kapısını çaldı. Mehmet Bey, kardeşi Ömer'in 300 bin TL'lik birikimlerini çaldığını anlattı. Kansere yakalandığını belirten genç kadın ise "Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık" dedi. Ömer Can Aslanhan, canlı yayına katıldı. Aslanhan'ın, 2 ay önce Ezel dizisindeki Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı. Kardeşi ile yüzleşen Bayraktar, parayı harcadığını açıkladı. "Oyuncu olacağım. Paramı kazanınca onlara ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.



    Müge Anlı, "Hasta yengenin parasını niye çaldın" diye çıkıştı.



    Ezel'deki Ezel Bayraktar karakterini başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyordu.

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    Haberler Yaşam 'Ezel'den hırsız! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer Aslanhan, ismini 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirdi
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