6 yaşında geçirdiği trafik kazasını sonucu iki bacağını kaybetti! Beden öğretmeni olan Ali Uzun, 11 öğrencisiyle 42 madalya kazandı





"Günde 6 saat derse giriyorum. Haftanın 5 günü de havuzda antrenmanlara devam ediyorum. Hem okulda hem de havuzda gelecek vadeden şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Yarışmaya 11 sporcuyla katıldık. 42 madalya aldık. Sporcularımla şampiyonluk kazanmak gerçekten gurur verici çünkü düzenli ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor" diyerek mutluluğunu ifade etti. Hedeflerinin paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

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