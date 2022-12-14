6 yaşında geçirdiği trafik kazasını sonucu iki bacağını kaybetti! Beden öğretmeni olan Ali Uzun, 11 öğrencisiyle 42 madalya kazandı

Engelli öğretmen, hayallerinin peşinden gitti. Yüzme antrenörlüğü yaparak yüzlerce çocuğun hayatını değiştirdi. Ali Uzun, 41 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken trafik kazası geçirdi. Bacaklarını diz altından kaybetti. Hayatına protezle devam etti. Bu sırada, üniversiteye girdi.
Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümüne yerleşti. Bir yandan da yüzme antrenörlüğüne yöneldi. Engelli 11 öğrencisiyle sıkı bir şekilde çalıştı, günlerce hatta aylarca emek verdi. İşte bu çabası sonuç verdi. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 65 kulüpten 195 sporcunun katıldığı turnuvaya katılan sporcuları, 10'u altın, 15'i gümüş toplam 42 madalya elde etti.
"Günde 6 saat derse giriyorum. Haftanın 5 günü de havuzda antrenmanlara devam ediyorum. Hem okulda hem de havuzda gelecek vadeden şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Yarışmaya 11 sporcuyla katıldık. 42 madalya aldık. Sporcularımla şampiyonluk kazanmak gerçekten gurur verici çünkü düzenli ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor" diyerek mutluluğunu ifade etti. Hedeflerinin paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.