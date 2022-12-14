5 yaşındaki Can'ın solunum yolu rahatsızlığının tedavisi için gereken 300 bin dolar için yardım kampanyası başlatıldı

Tekirdağ'da Can Daniel Bayraktar (5.5), henüz 6 aylıkken kalp krizi geçirdi. 2 yaşındayken soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' hastası olduğu belirlendi. İsrail'de ameliyat edildi. Ancak tamamen iyileşmesi için bir operasyon daha geçirmeliydi! Ailenin maddi durumu 300 bin dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine yardım kampanyası düzenlendi. İrina-Özkan Bayraktar, gerekli parasının yalnızca yüzde 10'unun toplandığını söyledi. Tedavi için sürenin azaldığını belirten Bayraktar çiftf, "Can'ın soluk borusunda kıkırdak gelişimi yok ve nefes alırken daralma yaşıyor. Çocuğumuz sık sık her seferinde ya acil servis veya yoğun bakıma alınıyor. Oğlumuzun yaşamasını istiyoruz" dedi.
RE'KAT'MEN!
Suudi Arabistan, dünyanın en yüksek gökdelenini yapmak için kolları sıvadı. Tam 2 bin metre yükseklikte olacağı açıklanan kulenin ABD ve İngiltere'deki en yüksek binaları gölgede bırakacağı açıklandı! Projenin ilk ayrıntılarına göre gökdelenin Big Ben'in 20 katı, Empire State'in de 5 katı büyüklükte olması planlandı. Şirketlerin gökdelen tasarımını sunmak için bir milyon dolarlık katılım ücreti ödeyeceği açıklandı. Yapının inşasının 4 milyar sterline mal olacağı hesaplandı. En yüksek gökdelen Burj Khalifa'nın maliyeti 1.5 milyar dolardı.
Yaklaşık 2 bin metre yükseklikte olması planlanan bina, 'dünyanın en uzun gökdeleni' olacak.