5 yaşındaki Can'ın solunum yolu rahatsızlığının tedavisi için gereken 300 bin dolar için yardım kampanyası başlatıldı

Tekirdağ'da Can Daniel Bayraktar (5.5), henüz 6 aylıkken kalp krizi geçirdi. 2 yaşındayken soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' hastası olduğu belirlendi. İsrail'de ameliyat edildi. Ancak tamamen iyileşmesi için bir operasyon daha geçirmeliydi! Ailenin maddi durumu 300 bin dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine yardım kampanyası düzenlendi. İrina-Özkan Bayraktar, gerekli parasının yalnızca yüzde 10'unun toplandığını söyledi. Tedavi için sürenin azaldığını belirten Bayraktar çiftf, "Can'ın soluk borusunda kıkırdak gelişimi yok ve nefes alırken daralma yaşıyor. Çocuğumuz sık sık her seferinde ya acil servis veya yoğun bakıma alınıyor. Oğlumuzun yaşamasını istiyoruz" dedi.