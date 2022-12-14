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    5 yaşındaki Can'ın solunum yolu rahatsızlığının tedavisi için gereken 300 bin dolar için yardım kampanyası başlatıldı

    Can Daniel Bayraktar, solunum yolu rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ailesi, 300 bin dolarlık tedavi için yardım kampanyası düzenledi. Türkiye’ye seslendi: Oğlumuz yaşasın istiyoruz. Destek bekliyoruz. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 14 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Can yaşamalı

    Tekirdağ'da Can Daniel Bayraktar (5.5), henüz 6 aylıkken kalp krizi geçirdi. 2 yaşındayken soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' hastası olduğu belirlendi. İsrail'de ameliyat edildi. Ancak tamamen iyileşmesi için bir operasyon daha geçirmeliydi! Ailenin maddi durumu 300 bin dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine yardım kampanyası düzenlendi. İrina-Özkan Bayraktar, gerekli parasının yalnızca yüzde 10'unun toplandığını söyledi. Tedavi için sürenin azaldığını belirten Bayraktar çiftf, "Can'ın soluk borusunda kıkırdak gelişimi yok ve nefes alırken daralma yaşıyor. Çocuğumuz sık sık her seferinde ya acil servis veya yoğun bakıma alınıyor. Oğlumuzun yaşamasını istiyoruz" dedi.



    RE'KAT'MEN!
    Suudi Arabistan, dünyanın en yüksek gökdelenini yapmak için kolları sıvadı. Tam 2 bin metre yükseklikte olacağı açıklanan kulenin ABD ve İngiltere'deki en yüksek binaları gölgede bırakacağı açıklandı! Projenin ilk ayrıntılarına göre gökdelenin Big Ben'in 20 katı, Empire State'in de 5 katı büyüklükte olması planlandı. Şirketlerin gökdelen tasarımını sunmak için bir milyon dolarlık katılım ücreti ödeyeceği açıklandı. Yapının inşasının 4 milyar sterline mal olacağı hesaplandı. En yüksek gökdelen Burj Khalifa'nın maliyeti 1.5 milyar dolardı.



    Yaklaşık 2 bin metre yükseklikte olması planlanan bina, 'dünyanın en uzun gökdeleni' olacak.



        SON YOLCULUK
        Kanada'da tekne çarpması sonucu bir kambur balinanın omurgası kırıldı. Araştırmacıların endişesine rağmen 'Moon' adı verilen balina, geçtiğimiz aylarda göç yolculuğuna başladı. Kanada'dan Hawaii'ye kurbağalama yaparak tam 3 bin mil yani yaklaşık 5 bin kilometre yol aldı! Araştırmacılar, bunun Moon'un son yolculuğu olduğunu ve Hawaii'de hayata veda edeceğini açıkladı.



        İKİ YÜZLÜ DER SPIEGEL 'DARBE'DER
        Alman dergisi Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi. FETÖ'nün 2016'da Türkiye'de giriştiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimini görmezden geldi. "Algı operasyonu" dedi. Hatta sürekli Erdoğan'ı eleştirdi. Ancak konu Almanya olunca, ağız değiştirdi. Prens 13. Heinrich'in darbe teşebbüsünü manşetten gösterdi. Haberde "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadelerine yer verdi.



        'EVA'NTACI!
        Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin rüşvet ve yolsuzluk skandalında yer aldığı kesinleşti. Katar'dan rüşvet alıp lobi faaliyetlerinde bulunan Eva Kaili'nin sevgilisi Francesco Giorgi ile şirket kurduğu ve bu sayede milyonlarca euro kazandıkları ortaya çıktı. İddialara göre Kaili ve sevgilisinin toplam 18 milyon euro'yu bulan mal varlıklarının da dondurulduğu açıklandı. AP ofisleri de dün Belçika polisi tarafından basıldı. 13 kişi daha gözaltına alındı.



            FALYALI O'PARA'SYONU!
            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 10 ay önce silahlı cinayete kurban gitti. Falyalı'nın hem Kıbrıs hem de Malta'daki ilişki ağları tespit edildi. 15 bahis sitesinin Malta'dan yönetildiği ve VPN yöntemiyle bağlandıkları belirlendi. Dün Falyalı'nın yakınlarıyla birlikte 136 kişiye yönelik 20 ilde "Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu" düzenlendi. Şüphelilerin Falyalı ve grubuna ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. 808 milyon lira ele geçirildi.



            SEL FACİASI
            İzmir'de Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı felç etti. Çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı. Sel sularına kapılan Hamide Koca (95) adlı yaşlı kadın hayatını kaybetti.



            LÖSEMİYİ Bİ'T'İRDİLER
            İngiliz uzmanlar, lösemiye yol açan 'T' hücrelerinin DNA'sını inceledi. Yapısını değiştirdi. Aşı haline getirdi. NÜkleobaz düzenleme adı verilen bu yöntem ilk kez 13 yaşındaki Alyssa'ya enjekte edildi. Küçük kız tedavi sayesinde hastalığı yendi.



                TOP KAN!
                İran'da Masha Amini'nin gözaltında ölmesiyle başlayan protestolar durmadı. Ünlü futbolcu Azadani de kadın haklarına destek verdiği için tutuklandı. İdam edilme tehlikesiyle karşı karşıya...



                TIPA TIP SAHTEKAR
                Ayşe Özkiraz'dan sonra bir sahte doktor daha yakalandı. Mersin'de önlükle hastaneye giren M.K.U. gözaltına alındı.

                TÜRKÇE ÖĞRENİYO'RUS'
                Ruslar, Türkiye'yi ikinci adres bildi. Türkçe öğrenmek için kurslara akın etti.



                HAZİNE'DARK'!
                CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.




                    28 MİLYON DEVRETTİ
                    Bilen çıkmayınca 28 milyon 333 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 247'şer, 4 bilenler 843'er, 3 bilenler 40'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                    Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu
                    Haberler Yaşam 5 yaşındaki Can'ın solunum yolu rahatsızlığının tedavisi için gereken 300 bin dolar için yardım kampanyası başlatıldı
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