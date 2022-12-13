Müge Anlı'da 'Ezel' dizisi gerçek oldu! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer adını 'Ezel' yapıp geri geldi 'ihanetim sevgi ile başladı'
Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı, tarihinde ilk kez böylesi bir olaya şahit oldu. Kanser hastası yengesinin parasını çalıp, ortalardan kaybolduğu iddia edilen Ömer Can Aslanhan bulundu. 13 Aralık canlı yayına katılan Ömer Can Aslanhan herkesi şoke etti. Adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söyleyen Ömer Can Aslanhan bir dizide oynamaya başladığını ve oyuncu olacağını söyledi. Tıpku başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel dizisi gibi. İşte haberin detayları...
Bir süredir Müge Anlı'da, kanser hastası yengesinin paralarını alıp kaçtığı iddia edilen ve aranan Ömer Can Aslanhan bulundu. Ancak gelin görün ki ortaya çıkan şeyler akıl alır gibi değil. İşte detaylar...
Tuğba Aslanhan isimli kadın, eşi Mehmet Bey'in kardeşi Ömer'in kanser tedavi parasını alıp kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.
Tedavi olmak için evlerini sattığını kredi borçları olduğu için de bu parayı bankaya yatıramadığını söyleyen mağdur çift, güvenerek parayı 26 yaşındaki Ömer Bey'e verdi. Parayı alıp kaçtığı iddia edilen Ömer Bey'in adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmesi şaşkınlık yarattı.
EZEL BAYRAKTAR OLDU
Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ile yeni gelişmeler yaşandı. 17 Ekim 2022 tarihinde Ömer Can Aslanhan mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı.