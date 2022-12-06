Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında yeni perde! Aldatılan astsubay sevgilinin ifadesi şaşkına çevirdi

Türkiye'nin konuştuğu Tekirdağ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz (20), skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Sahte doktor Özkiraz'ın, kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K'nin ifadesi ilk kez ortaya çıktı.
ASTSUBAY SEVGİLİ İFADE VERDİ
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıktı.
'KADIN DOĞUM ASİSTANI' YALANI
Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirtti.
Astsubay C.T.K., "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi.
KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITIYORDU
Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. Bu süreçte yaklaşık 15 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde KBB bölümünde yattım. Bu süreçte hep Ayşe Özkiraz yanımdaydı. Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Anne ve babam da ben ameliyat olunca hastaneye geldiler. Ayşe Özkiraz'a herkes 'hocam' deyince anne ve babam da doktor olduğunu düşündüler. Hastanede yatarken bazen akşamları kalmış olduğunu söylediği özel kız öğrenci yurdunun önüne Ayşe Özkiraz'ı bırakıyordum. Akabinde taburcu olup Çerkezköy'e geldim" diye konuştu.