Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında yeni perde! Aldatılan astsubay sevgilinin ifadesi şaşkına çevirdi

Nişan yapmak istedik. Hatta nişan için gün bile aldık. Alışveriş yaptık. Bu süreçte beni hiç ailesi ile yüz yüze görüştürmedi. WhatsApp üzerinden daha önce annesine ait olduğunu beyan etmiş olduğu numaradan mesajla görüştük. Nişan günümüze 3-4 gün kala Ayşe Özkiraz, bana annesinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Annesini aramak istedim ancak ona da müsaade etmedi. Annesini aramamı istemedi, annesinin soğuk biri olduğunu söyledi."

AMELİYAT MASASINDA FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Çerkezköy'e gelen Özkiraz'ın kendisine Çerkezköy Devlet Hastanesi çocuk cerrahi bölümünde staj yapacağını söylediğini anlatan C.T.K., "Aynı zamanda bu süreçte de dayısının evinde kalacağını söyledi. Ben Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin küçük bir hastane olduğunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmadığını, burada staj yapmasının mümkün olmadığını söyleyince beni yine geçiştirdi. Ben Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümüne Ayşe'nin daveti üzerine birçok kez gittim. Burada uzman doktor olarak görev yapan doktor M.K. ve sekreteri T.A. ile tanıştım. Onlar da Ayşe'ye hocam diye hitap ediyorlardı. Ayşe sürekli bana muayene ve ameliyatlardan fotoğraflar ve videolar atıyordu. Bizzat ameliyat masasında yatan hastanın başında ameliyat yaptığı anı gösterir fotoğraflar atıyordu" dedi.