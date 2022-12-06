Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.12.2022 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2022 08:50
    ABONE OL

    Pendik'te kontrolden çıkan kamyonet kamyona çarptı yan yattı

    İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki park halinde bulunan kamyona çarptı. Kaza nedeniyle araç devrilirken, şoförü ise yaralandı.

    Kontrolden çıktı yan yattı! Yer: İstanbul

    Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptıktan sonra devrildi. Kazada, kamyonetin şoförü yaralandı.


    Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Gümüş idaresindeki 34 FJJ 294 plakalı kamyonet, park halindeki kamyona çaptıktan sonra devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan Murat Gümüş'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza yapan kamyonetteki malzemeler gelen başka bir kamyona aktarıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı
    Haberler Yaşam Pendik'te kontrolden çıkan kamyonet kamyona çarptı yan yattı
        SON DAKİKA