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    • Yaşam
    • 04.12.2022 09:18
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    • 04.12.2022 09:18
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    Eşinin evi terk etmesine kızdı iki kez ateşe verdi! Yer: İstanbul

    İstanbul Arnavutköy'de kiralık evde oturan Recep Çakır, eşinin kendisini terk etmesine kızarak kaldığı evi iki kez ateşe verdi. Yanan eve birer saat arayla itfaiye ekipleri müdahaleye gelirken, boş arazide uyurken bulunan Recep Çakır gözaltına alındı.

    DHA
    Eşinin terk etmesine kızdı iki kez ateşe verdi

    Arnavutköy'de kendisini terk eden eşine kızan Recep Çakır, iddiaya göre kirada kaldığı evi iki kere ateşe verdi. Yanan eve bir saat ara ile itfaiye ekipleri müdahale ederken, Recep Çakır boş arazide uyurken polis tarafından bulundu. Gözaltına alınan Recep Çakır, "Burada atlarım var, onları kontrol etmeye geldim" dedi.

    Arnavutköy'de itfaiyeyi iki kez alarma geçiren yangın, İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşine kızan Recep Çakır, alkol aldıktan sonra kirada kaldığı evi ateşe verdi. Gece saat 22.30 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında çıkan ilk yangına önce çevre sakinleri sonra da itfaiye müdahale etti. Yangın sırasında Recep Çakır ve ailesinin içeride olduğunu düşünen sokak sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesinden sonra evde kimsenin olmadığı ortaya çıktı.


    İlk yangının ardından itfaiyeye aynı adresten bir saat sonra tekrar yangın ihbarı geldi. Ekipler bu gelen ihbara da müdahale ederek alevleri söndürdü. Her iki yangında da üst katlarda oturanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.

    BOŞ ARAZİDE UYURKEN YAKALANDI
    Evi, kiracı olarak yaşayan Recep Çakır'ın yaktığını iddia eden bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, çevrede arama yaptı. Bu çalışmalar sırasında boş araziyi kontrol eden ekipler, yanan eve 200 metre uzaklıkta Recep Çakır'ı uyurken buldu. Alkolün etkisi ile sızdığı belirlenen Recep Çakır'ın üzerini arayan polis ekipleri, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Basın mensuplarının "Evi siz mi yaktınız" şeklindeki sorusuna Recep Çakır, "Ben yakmadım. Burada atlarım var onları kontrol etmeye geldim" dedi. Recep Çakır, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

        "BU EVDEN GİDERSEN YAKARIM BU EVİ"
        Yaşadıkları korkuyu anlatan ev sahibi Ahmet Güzel, "Bir yıldır burada kiracıydılar. Hurda toplayarak geçimini sağlıyordu. Eşi ile tartıştıktan sonra kafası güzel bir şekilde gelip evi bu hale getirdi. Normalde iyi bir insandı ama alkolün etkisiyle bu olayı gerçekleştirmiş. Daire artık oturulmaz bir halde" dedi. Bina sakinlerinden İremsu Güzel ise, Recep Çakır'ın eşiyle tartıştığını ve eşi evden giderken, "Sen bu evden gidersen ben buraları yakarım" dediğini iddia etti.

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        Koza Altın
        Haberler Yaşam Eşinin evi terk etmesine kızdı iki kez ateşe verdi! Yer: İstanbul
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