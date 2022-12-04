Eşinin evi terk etmesine kızdı iki kez ateşe verdi! Yer: İstanbul

Arnavutköy'de kendisini terk eden eşine kızan Recep Çakır, iddiaya göre kirada kaldığı evi iki kere ateşe verdi. Yanan eve bir saat ara ile itfaiye ekipleri müdahale ederken, Recep Çakır boş arazide uyurken polis tarafından bulundu. Gözaltına alınan Recep Çakır, "Burada atlarım var, onları kontrol etmeye geldim" dedi.



Arnavutköy'de itfaiyeyi iki kez alarma geçiren yangın, İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşine kızan Recep Çakır, alkol aldıktan sonra kirada kaldığı evi ateşe verdi. Gece saat 22.30 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında çıkan ilk yangına önce çevre sakinleri sonra da itfaiye müdahale etti. Yangın sırasında Recep Çakır ve ailesinin içeride olduğunu düşünen sokak sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesinden sonra evde kimsenin olmadığı ortaya çıktı.