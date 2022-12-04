Kendisini terk eden eşine kızıp kirada kaldığı evi 2 kez yaktı; Boş arazide uyurken polis tarafından yakalandı

Arnavutköy'de kendisini terk eden eşine kızan Recep Çakır, iddiaya göre kirada kaldığı evi iki kere ateşe verdi. Yanan eve bir saat ara ile itfaiye ekipleri müdahale ederken, Recep Çakır boş arazide uyurken polis tarafından bulundu. Gözaltına alınan Recep Çakır, "Burada atlarım var, onları kontrol etmeye geldim" dedi. Yangın sırasında Recep Çakır ve ailesinin içeride olduğunu düşünen sokak sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesinden sonra evde kimsenin olmadığı ortaya çıktı. İlk yangının ardından itfaiyeye aynı adresten bir saat sonra tekrar yangın ihbarı geldi. Ekipler bu gelen ihbara da müdahale ederek alevleri söndürdü. Her iki yangında da üst katlarda oturanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.