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    • Yaşam
    • 04.12.2022 10:20
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    • 04.12.2022 10:34
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    SON DAKİKA! Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

    Son dakika haberine göre Şanlıurfa Akçakale'de bulunan 6 katlı apartmanın girişinde yer alan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Şanlıurfa’da iş yerinde patlama! Yaralılar var

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

    Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

    İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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    Koza Altın
    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
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