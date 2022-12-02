Manisa'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde dün bir otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan Kazakistan uyruklu Dilan K. (28) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 1 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
OTOMOBİL TIRA OK GİBİ SAPLANDI
Ferit Ö. idaresindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önünde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarpmış, otomobilde sıkışan sürücü Ferit Ö. ile kuzeni İzzet Ö, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.