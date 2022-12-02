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    • Yaşam
    • 02.12.2022 09:31
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    • 02.12.2022 09:31
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    Manisa'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

    İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Akhisar ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Otomobilin paramparça olduğu korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Kazadan yaralı olarak çıkan 2 kişiden biri öldü.

    AJANSLAR
    Katliam gibi kazada can kaybı yükseldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

    İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde dün bir otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan Kazakistan uyruklu Dilan K. (28) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 1 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    OTOMOBİL TIRA OK GİBİ SAPLANDI
    Ferit Ö. idaresindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önünde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarpmış, otomobilde sıkışan sürücü Ferit Ö. ile kuzeni İzzet Ö, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

    Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ukrayna uyruklu Valeriia S. ile Kazakistan uyruklu Dilan K, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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