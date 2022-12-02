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    • Yaşam
    • 02.12.2022 11:37
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    • 02.12.2022 12:35
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    Samsun Limanında patlama!

    Son dakika haberi! Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Samsun Limanında patlama!

    Samsun Limanı'nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    SAMSUN LİMANINDA PATLAMA! VİDEO İZLE

    Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.

    Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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