Samsun Limanında patlama!

Samsun Limanı'nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
SAMSUN LİMANINDA PATLAMA! VİDEO İZLE
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.