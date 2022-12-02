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    • Yaşam
    • 02.12.2022 16:47
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    • 02.12.2022 16:47
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    Bursa'da doğal gaz alarmı! 6 katlı bina tahliye edildi

    Bursa'da doğal gaz alarmı yaşandı. Yoğun doğal gaz kokusu nedeniyle 6 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler doğal gaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Doğal gaz alarmı! Bina tahliye edildi

    Bursa'da, yoğun doğal gaz kokusu nedeniyle 6 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

    YOĞUN DOĞAL GAZ KOKUSU ALARMA GEÇİRDİ
    Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binada oturanların yoğun doğal gaz kokusu ihbarıyla, bölgeye ekipler sevk edildi.

    Ekipler, doğal gaz ve elektriği kesip, binada yaşayanları tahliye etti. Ekipler, kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiğini belirledi. Merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, kimsenin olmadığını tespit etti. Binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğal gaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    'KORKTUK, PATLAMA OLABİLİRDİ'
    Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğal gaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğal gaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi" dedi.

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