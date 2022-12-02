Bursa'da doğal gaz alarmı! 6 katlı bina tahliye edildi

'KORKTUK, PATLAMA OLABİLİRDİ'

Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğal gaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğal gaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi" dedi.

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