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    • Yaşam
    • 02.12.2022 16:06
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    • 02.12.2022 16:06
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    Taciz edilen genç kızların yardım isteğine kayıtsız kalmayan adam hayatından oldu

    Afyonkarahisar’da boynundan bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki genç adamın olayında titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, olayın faili 2 kişiyi gözaltına alırken, cinayete kurban giden genç adamın ise taciz edilen 2 genç kızı korumaya çalışırken öldüğü ortaya çıktı.

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    Afyonkarahisar'da, Engin Taş'ın çalıştığı fırına gelen 2 kız, 2 erkeğin kendilerini takip ettiğini söyledi ve yardım istedi. Kızların yardım talebi üzerine Serkan Ç. ve V.Ç.'yi uyaran Engin Taş; çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandı.

    BOYNUNDAN BIÇAKLADI
    Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, 36 yaşındaki Engin Taş kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Taş, boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI
    Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

    Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

    GENÇ KIZLARIN YARDIM İSTEĞİ
    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı.

    İddiaya göre, Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden "Ağabeyi 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi.

    Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI
        İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. 36 yaşında yaşamını yitiren Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

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