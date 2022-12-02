Taciz edilen genç kızların yardım isteğine kayıtsız kalmayan adam hayatından oldu

Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

GENÇ KIZLARIN YARDIM İSTEĞİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı.

İddiaya göre, Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden "Ağabeyi 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi.

Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.