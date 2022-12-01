SON DAKİKA! Olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası PFDK'dan tarihi ceza

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE TATİL EDİLMİŞTİ
Gürsel Aksel Stadı'ndaki 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.
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Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.
Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.