SON DAKİKA! Olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası PFDK'dan tarihi ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye kendi sahasında 4 maç; Altay'a ise kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.