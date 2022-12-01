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    • Yaşam
    • 01.12.2022 12:31
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    • 01.12.2022 12:35
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    Son dakika! Olaylı Göztepe-Altay derbisinde yeni gelişme! Kalecinin kafasında korner direği kıran holiganın ifadesi ortaya çıktı

    Son dakika haberine göre olaylı Göztepe-Altay derbisinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir derbisinde kalecinin kafasında korner direği kıran holiganın ifadesi ortaya çıktı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direği kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın savunmasında "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim" dedi.

    Olaylı İzmir derbisinde skandal savunma!

    Son dakika haberi... Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Adeta şaka gibi savunma yapan Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

    Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

        KALECİNİN KAFASINDA KORNER DİREĞİ KIRDI
        Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

        Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        28 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
        Sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandı.

            28 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

            HOLİGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
            Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ayrıntılı ifadesine ulaşıldı.

            "KAYIN BİRADERİMİ GÖRMEK İÇİN GİTTİM"
            Sabah'ta yer alan habere göre, adeta şaka gibi savunma yapan Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

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            Haberler Yaşam Son dakika! Olaylı Göztepe-Altay derbisinde yeni gelişme! Kalecinin kafasında korner direği kıran holiganın ifadesi ortaya çıktı
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