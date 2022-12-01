Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor! Halası, amcası, yurt arkadaşı, sevgilisi...





NİŞAN İÇİN GÜN ALDI...

"Astsubay T.K. ile Instagram'dan tanıştık. Çerkezköy'de görüştük. Kendimi 6. sınıf öğrencisi intörn doktor olarak tanıttım. Nişan için gün aldık. Arkadaşımı annem diye kendisiyle konuşturdum. T.K. ile ilişkimiz devam ederken V.C. bana mesaj attı. Ona da kendimi çocuk cerrahı olarak tanıttım. V.C. Çapa Tıp'daki arkadaşlarına beni sorunca her şey ortaya çıktı. Tıbbı kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girdim, çok pişmanım."