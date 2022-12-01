Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor! Halası, amcası, yurt arkadaşı, sevgilisi...

Ayşe Özkiraz... Yalanlarıyla gündemin zirvesine çıktı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor olarak tanıttı. Etrafındaki herkesi buna inandırdı. Gözaltına alındı. Tutuklandı. Soruşturma sürdükçe her gün bir yalanı daha ortaya çıktı. Yurt arkadaşını, astsubay sevgilisi T.K.'yla 'Annem' diyerek telefonla konuşturduğu anlaşıldı. Halasını ve amcasını da Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan cerrah olarak tanıttı. Sahte doktor Özkiraz'in savcıya da söylediği yalanları tek tek anlattı. Şu ifadeleri kullandı:
NİŞAN İÇİN GÜN ALDI...
"Astsubay T.K. ile Instagram'dan tanıştık. Çerkezköy'de görüştük. Kendimi 6. sınıf öğrencisi intörn doktor olarak tanıttım. Nişan için gün aldık. Arkadaşımı annem diye kendisiyle konuşturdum. T.K. ile ilişkimiz devam ederken V.C. bana mesaj attı. Ona da kendimi çocuk cerrahı olarak tanıttım. V.C. Çapa Tıp'daki arkadaşlarına beni sorunca her şey ortaya çıktı. Tıbbı kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girdim, çok pişmanım."
Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz da ilginç açıklamalar yaptı. Saz, "Kendisini ders çalışırken görmüyordum. Beyaz önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi" ifadesini kullandı.