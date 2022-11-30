Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı her şeyi anlattı: Tek yalanı doktorluk değil
Son dakika haberi | Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini doktor olarak tanıtarak ameliyatlara giren Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor skandalında Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktorun yurt arkadaşı olan Burcu Saz da ATV'ye açıklamalarda bulundu. Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını söyleyen yurt arkadaşı, "Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu" dedi. İşte detaylar...
30.11.2022 07:41 - Son Güncelleme: 30.11.2022 07:45
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu.
TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİL"
Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.