Sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz'ın annesi de şok olduklarını anlattı: Bir sabah Çapa Tıp'ı kazandığını haykırdı

Tekirdağ Çerkezköy'de lise mezunu olmasına rağmen 4 ay sahte doktor olarak çalışan Ayşe Özkiraz'ın annesi Semra Arslan, olayın şokunu hala atlatamadı. Arslan olayı, "Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. 'Anne ben sınavdan 496 puan almışım' dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi. İnandım" diye anlattı.