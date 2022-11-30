Sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz'ın annesi de şok olduklarını anlattı: Bir sabah Çapa Tıp'ı kazandığını haykırdı

Tekirdağ Çerkezköy'de lise mezunu olmasına rağmen 4 ay sahte doktor olarak çalışan Ayşe Özkiraz'ın annesi Semra Arslan, olayın şokunu hala atlatamadı. Arslan olayı, "Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. 'Anne ben sınavdan 496 puan almışım' dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi. İnandım" diye anlattı.
KENDİNE ÇİÇEK YOLLADI
Ayşe'yi yurda yerleştiren anne, "Kızımı her aradığımda 'arkadaşlarımla Çapa'da yemek yiyorum' diyordu. İstanbul'da bir yıl kaldı, geri geldi. Bize 'Dekanlıktan bulunduğunuz yerlerdeki hastanelerde ve sağlık ocaklarında ders görün dediler' dedi. Biz de inandık" şeklinde konuşarak dert yandı.
Kendi kendine 350 lira ödeyerek çiçek gönderen sahte doktoru, yeni sevgilisinin araştırdığı, Çapa'da okumadığını öğrenince de astsubay olan eski sevgilisine söylediği ortaya çıktı.