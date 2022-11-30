Zirveye yolculuk! Kayak merkezleri sezona hazır





ERCİYES

Kayağa yapışmayan 'toz karı' ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun hava şartlarına bağlı olarak Aralık ayının ortasında başlaması bekleniyor. Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor. 130 kilometre uzunluğundaki 41 pistte hem profesyoneller hem amatörler kayak yapabiliyor. Gece kayak imkanı da bulunuyor.