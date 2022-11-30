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    Zirveye yolculuk! Kayak merkezleri sezona hazır

    Kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor. Pistler kar tutmaya başlarken, Aralık ortasında sezonun açılması bekleniyor. Kış turizm merkezleri kayak, snowboard, kızak gibi aktiviteleriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor...

    Kayak merkezleri sezona hazır

    ULUDAĞ Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, Bursa kent merkezine kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem günübirlik hem konaklamalı gelen ziyaretçileri ağırlayan Uludağ'da, 300 ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinden sezon boyu faydalanılabilecek. Yaklaşık 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'ı ziyaret edenler, iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklama imkanı bulabilecek.



    PALANDÖKEN
    Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 Aralık gibi sezonun başlaması bekleniyor. Palandöken'i sezonda ziyaret edenlerin, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kayak yapma fırsatı bulunuyor. Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, gece kayağı ve lastik raftingi ile misafirlere macera dolu tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'de, turistler 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalovlarda ağırlanıyor.



    ERCİYES
    Kayağa yapışmayan 'toz karı' ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun hava şartlarına bağlı olarak Aralık ayının ortasında başlaması bekleniyor. Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor. 130 kilometre uzunluğundaki 41 pistte hem profesyoneller hem amatörler kayak yapabiliyor. Gece kayak imkanı da bulunuyor.



        KARTEPE
        Kayak-severler, İstanbul'a 1 saat mesafede, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezini de tercih edebilecek. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde bir otel faaliyet gösterirken, 17 kilometre uzunluğunda 21 pist yer alıyor.



        KARTALKAYA
        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pist bulunuyor. 2 bin yatak kapasiteli 5 otel kayakseverlere hizmet veriyor.



        ILGAZ
        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz'a, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından ulaşım daha rahat hale geldi. Ilgaz Dağı'nda 5.6 kilometrelik pistiyle Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yanı sıra Kastamonu ve Çankırı yamaçlarında Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Yıldıztepe Kayak Merkezi de yer alıyor. Ilgaz Dağı'nda bin 437 yatak kapasitesine sahip 8 otel var.

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        Haberler Yaşam Zirveye yolculuk! Kayak merkezleri sezona hazır
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