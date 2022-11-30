Zirveye yolculuk! Kayak merkezleri sezona hazır

ULUDAĞ Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, Bursa kent merkezine kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem günübirlik hem konaklamalı gelen ziyaretçileri ağırlayan Uludağ'da, 300 ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinden sezon boyu faydalanılabilecek. Yaklaşık 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'ı ziyaret edenler, iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklama imkanı bulabilecek.
PALANDÖKEN
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 Aralık gibi sezonun başlaması bekleniyor. Palandöken'i sezonda ziyaret edenlerin, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kayak yapma fırsatı bulunuyor. Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, gece kayağı ve lastik raftingi ile misafirlere macera dolu tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'de, turistler 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalovlarda ağırlanıyor.
ERCİYES
Kayağa yapışmayan 'toz karı' ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun hava şartlarına bağlı olarak Aralık ayının ortasında başlaması bekleniyor. Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor. 130 kilometre uzunluğundaki 41 pistte hem profesyoneller hem amatörler kayak yapabiliyor. Gece kayak imkanı da bulunuyor.