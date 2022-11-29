HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! 7 ile son dakika uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | 30 Kasım-4 Aralık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş ile Isparta'nın güney ve batı, Osmaniye'nin doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlertinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı