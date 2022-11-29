HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! 7 ile son dakika uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | 30 Kasım-4 Aralık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.