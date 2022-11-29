Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2022 06:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 06:43
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! 7 ile son dakika uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | 30 Kasım-4 Aralık

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan tahminlerde bugün 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bazı bölgeler için kar yağışı tahmini yapılırken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise yurdun özellikle batı ve doğu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    7 ile son dakika uyarısı! Kar ve yağmur geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        BURSA 8°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İSTANBUL 11°C, 16°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde Silivri ve Çatalca ilçeleri sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 7°C, 12°C
        Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ 10°C, 18°C
        Çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 3°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ 9°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İZMİR 12°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 9°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş ile Isparta'nın güney ve batı, Osmaniye'nin doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ADANA 13°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ANTALYA 16°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY 12°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlertinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA 7°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA 4°C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA 5°C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİVAS 2°C, 13°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU 5°C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 8°C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 1°C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 12°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

            AMASYA 5°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN 9°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN 10°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 12°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

                ELAZIĞ 7°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ERZURUM 0°C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

                KARS -3°C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

                VAN 1°C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR 6°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 9°C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                SİİRT 9°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 12°C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                30 KASIM - 4 ARALIK 2022 HAVA DURUMU

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Sözleşmelilere yeni hayat
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! 7 ile son dakika uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | 30 Kasım-4 Aralık
                    SON DAKİKA