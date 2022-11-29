Bursa'da cami duvarından düşen 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ubeyt Menteş (65) Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Selahattin Eyyübi Camisi'nde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatından ilerlediği sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.