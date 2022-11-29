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    • Yaşam
    • 30.11.2022 01:45
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    • 30.11.2022 01:45
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    Bursa'da cami duvarından düşen 1 kişi hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Menteş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

    AA
    Cami duvarında düşen kişi hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ubeyt Menteş (65) Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Selahattin Eyyübi Camisi'nde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatından ilerlediği sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.



    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Menteş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Ubeyt Menteş'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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