Türkiye’nin en büyük ihya projesi! Dar-ül Mülk yeniden gün yüzüne çıkacak





"BUGÜN KONYA'MIZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Konya'da doğmanın ve Konya'nın gönlü güzel insanlarıyla birlikte yaşamanın, herkes için paha biçilemez bir değer olduğunu ifade eden Başkan Altay, "İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Konya'mızı çok daha güzel yarınlara taşıyacak ve nice güzel başarılara birlikte imza atacağız. Bugün Konya'mız için tarihi bir gün. Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Projelerimizle; Dar-ül Mük'ü yeniden gün yüzüne çıkaracak, Selçuklu başşehrini yeniden ihya edecek ve medeniyet mirasımıza eşsiz bir değer katacağız. Türkiye'nin en önemli mimarlarıyla çalıştığımız Darül Mülk Projesi kapsamında; tarihi şehir merkezimizde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüyoruz. Bütün bu projelerin öncesinde, bizim için her şey bir hayal ile başladı. Fakat bu öyle birdenbire akla gelen ya da zihinlerde şimşek gibi beliren bir hayal değildi. Şehrimizin tarih içerisindeki yüzlerce yıllık serüveninin, aidiyetinin, dirliğinin ve Konya'mızı Konya yapan tüm değerlerin içinden yükselen bir hayaldi. Bugün Konya'mız için kurduğumuz bu hayallerin önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kalan kısımları için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.