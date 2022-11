Türkiye’nin en büyük ihya projesi! Dar-ül Mülk yeniden gün yüzüne çıkacak

"KONYA'MIZ HER ALANDA ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

"Bu kadim şehre ve ecdadımızdan bizlere miras kalan eşsiz zenginliklere en iyi şekilde sahip çıkmak, bizim için her şeyden önce bir vefa borcudur." diye sözlerine devam eden Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu vefa borcunu ödemek ve hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden çalıştık, hizmet ürettik. Yaptığımız tüm çalışmaları 'Konya Modeli Belediyecilik' adını verdiğimiz, Konya'mızın tarihiyle, yarınlarına dair planlarıyla ve hayalleriyle şekillenen; insan odaklı yaklaşımı ve istikrarlı kalkınmayı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımız sayesinde, güzel şehrimiz Konya her alanda çok büyük kazanımlar elde etti. Özellikle imar faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları konusunda, Konya'mızın 'Dâr-ül Mülk' unvanına yakışacak, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kadim izlerini yansıtan pek çok projeyi birer birer hayata geçirdik." diye konuştu.