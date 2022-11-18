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    • Yaşam
    • 18.11.2022 08:53
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    • 18.11.2022 08:55
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    Deniz ulaşımına fırtına engeli: İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli... İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Öte yandan Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Etkisini göstermeye başlayan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

    İSTANBUL'DA SEFERLER YAPILAMADI
    İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

    Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

    GÖKÇEADA-BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL
    Öte yandan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
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