Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.11.2022 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2022 14:46
    ABONE OL

    Karı koca kavgasına aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

    Antalya’da karı koca arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmazken, karı ve koca emniyete götürüldü.

    Karı koca kavgasına aileler de karıştı!

    Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasret S. ve Ercan S. çifti arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

    Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

    Polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte teröristin Taksim’e geldiği araç
    Haberler Yaşam Karı koca kavgasına aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
        SON DAKİKA