Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırıya uğrayan diğer genç kız A.Ö. ise saldırganın kendilerine sözlü tacizde bulunup küfrettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz"