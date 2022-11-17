Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık

Hatay'da iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı. Genç kızların korku dolu anları güvenlik kamerasına yansırken saldırgan yakalandı.
ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA DAYAK
Genç kızların dehşeti yaşadığı olay İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. Mola için iş yerinden çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda duran bir kişi tarafından sözlü ve fizki saldırıya uğradı.
ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.
"SAÇIMDAN TUTUP YERE ATTI"
Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirten E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini söyledi. E.Ö., "Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın" dedi.