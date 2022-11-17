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    • Güncel
    • 17.11.2022 17:45
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    • 17.11.2022 18:23
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    İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi!

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Saat 17.55 itibariyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluştu.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yağmur trafiği! Yüzde 90’a ulaştı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI
    İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam üstü beklenen yağış başladı.

        İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT! YOĞUNLUK YÜZDE 89
        İstanbul'da etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17:55 itibariyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

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