Dizi dizi değil Baba Vanga'nın kehanet defteri! The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu! Bu kez Donald Trump...
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü. Çizgi dizinin 2015 yılında yayınlanan bölümünde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında başkanlık seçimlerine aday olacağını öngördüğü ortaya çıktı.
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü.
Amerikan dizisi Simpsonlar, (The Simpsons) dünyadaki olayları önceden bilmesi ile sürekli gündem oluyordu. Son olarak dizinin senaristlerinden Al Jean, Simpsons'ın ABD seçimlerine dair bir kehaneti daha bildiğini açıkladı.
TRUMP'IN ADAYLIĞINI BİLDİLER
2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı dizinin yapımcısı ve yazarı Al Jean ile paylaştı.