Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.11.2022 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 13:33
    ABONE OL

    Elazığ'da feci kaza! Tır ile otomobil birbirine girdi

    Son dakika haberleri... Elazığ'da, yağmurla kayganlaşan yolda tır ile otomobil çarğıştı. Otomobildeki Sezen Koruk (32) hayatını kaybetti, sürücü K.Y. ise ağır yaralandı.

    Feci kaza!

    Elazığ'da, yağmurla kayganlaşan yolda feci bir kaza meydana geldi.

    Kaza, dün Elazığ- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda K.Y.'nin kontrolünden çıkan otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ
    Bariyerlere çarparak duran otomobildeki sürücü K.Y. ile Sezen Koruk yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Sezen Koruk, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Koruk'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. K.Y.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim
    Haberler Yaşam Elazığ'da feci kaza! Tır ile otomobil birbirine girdi
        SON DAKİKA