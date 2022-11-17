Elazığ'da feci kaza! Tır ile otomobil birbirine girdi

Elazığ'da, yağmurla kayganlaşan yolda feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, dün Elazığ- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda K.Y.'nin kontrolünden çıkan otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Bariyerlere çarparak duran otomobildeki sürücü K.Y. ile Sezen Koruk yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Sezen Koruk, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Koruk'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. K.Y.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.