Bartın'daki maden faciasında yeni detaylar! 270 sayfalık rapor hazırlandı: Değerler 355 kez alarm düzeyine ulaşmış





Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasında 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 270 sayfalık dosyada kazaya ilişkin detaylara yer verildi. Raporda, olaydan yaklaşık 1 ay önce yaşanan işleme değinilerek, şu ifadelere yer verildi: "16 Eylül günü saat 17.54'te yapılan telefon görüşme kayıtlarının çözümlemesi yapılan görüşmelere göre eksi 320 kalın damarda lağım atma işlemi gerçekleştiği anlaşılmış, eksi 320 kalın damara en yakın metan gazı ölçüm sensöre ait metan gazı verileri incelendiğinde, lağım atma işleminin yapıldığı esnada metan gazı değerinin yüzde 1 seviyesinden fazla olduğu, buna rağmen lağım atma işlemi gerçekleştirildiği, bu sebepten dolayı çalışanların can güvenliğinin tehlikeye atıldığı değerlendirilmiştir. Yine ses kayıtlarından anlaşılacağı gibi lağım atma işlemi öncesinde merkezi gaz izlemeye bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Aynı görüşmenin devamında gaz izleme merkezi ile maden içindeki tespit edilemeyen görevli arasında vantüpün geride olmasından kaynaklı metan gazının yükseldiğinin, bir vantüp daha çekilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir."