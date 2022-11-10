Bartın'daki maden faciasında yeni detaylar! 270 sayfalık rapor hazırlandı: Değerler 355 kez alarm düzeyine ulaşmış

Bartın Emniyet Müdürlüğü, Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili 270 sayfalık soruşturma dosyası hazırladı. Dosyada, patlama anına kadar metan gazı, karbonmonoksit ve vantilatör değerlerine yer verilerek, 355 kez alarm seviyesinde değerlerin gösterdiğini, tedbir alınmadığı değerlendirildi.
Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasında 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 270 sayfalık dosyada kazaya ilişkin detaylara yer verildi. Raporda, olaydan yaklaşık 1 ay önce yaşanan işleme değinilerek, şu ifadelere yer verildi: "16 Eylül günü saat 17.54'te yapılan telefon görüşme kayıtlarının çözümlemesi yapılan görüşmelere göre eksi 320 kalın damarda lağım atma işlemi gerçekleştiği anlaşılmış, eksi 320 kalın damara en yakın metan gazı ölçüm sensöre ait metan gazı verileri incelendiğinde, lağım atma işleminin yapıldığı esnada metan gazı değerinin yüzde 1 seviyesinden fazla olduğu, buna rağmen lağım atma işlemi gerçekleştirildiği, bu sebepten dolayı çalışanların can güvenliğinin tehlikeye atıldığı değerlendirilmiştir. Yine ses kayıtlarından anlaşılacağı gibi lağım atma işlemi öncesinde merkezi gaz izlemeye bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Aynı görüşmenin devamında gaz izleme merkezi ile maden içindeki tespit edilemeyen görevli arasında vantüpün geride olmasından kaynaklı metan gazının yükseldiğinin, bir vantüp daha çekilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir."
DEĞERLER 355 KEZ ALARM DÜZEYİNE ULAŞMIŞ
Dosyada patlama anına kadar oluşan metan seviyeleri ise şöyle belirtildi: "Metan gazı değerlerinin 14 Ekim 2022 günü patlama anına kadar toplamda yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1,5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin 14 Ekim 2022 günü patlama anına kadar toplamda 25 ppm ikaz seviyesini 47 kez geçtiği, 50 ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 13 Ekim 2022 saat 23.43 ile 14 Ekim 2022 saat 18.09 zaman aralığında 53 kez ikaz seviyesinde değerleri gösterdiği, 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, tedbir alınmadığı değerlendirilmiştir."