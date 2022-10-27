Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2022 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2022 17:35
    ABONE OL

    Son dakika: Bartın'daki maden faciası sonrası 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

    Bartın’daki maden faciası sonrası 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

    Elim olay sonrası Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş, detaylı bir tahkikat başlatılmıştı.



    Tüm bu olayların gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.


    Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
    Haberler Güncel Son dakika: Bartın'daki maden faciası sonrası 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
        SON DAKİKA