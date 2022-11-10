Erdoğan açılışını yapmıştı! Vatandaşlardan GAZİRAY ve entegre hat Raybüs'e büyük ilgi





Raybüs'le ilk kez seyahat eden ev hanımı Türkan Aslan Nizip'te gelirken ulaşımda bekleme süresinin olmamasının çok büyük bir rahatlık olduğunu dile getirdi.



Raybüs'e aile ziyareti için giden Müzeyyen Yıldırım, Nizip-Gaziantep arası sefer yapan tren hattından memnun olduğunu belirterek, "Rahat bir ulaşım, umarım ilerleyen zamanlarda sefer sayıları artırılır. Böyle olursa gerçekten ilçe ile kent merkezindeki ulaşım çok daha güzel bir hal alacak." ifadelerini kullandı.

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