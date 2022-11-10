Erdoğan açılışını yapmıştı! Vatandaşlardan GAZİRAY ve entegre hat Raybüs'e büyük ilgi

- Yaşam
- 10.11.2022 12:18
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- 10.11.2022 12:18
RAYBÜS VE GAZİRAY HIZI VE KONFORU SAYESİNDE YOLCULARIN GÖZ BEBEĞİ OLDU
Üniversite öğrencisi Sadri Mikail Polat, Nizip ile kent merkezi arasında yakında zamanda seferlere başlayan Raybüs ve GAZİRAY'ı aktif olarak kullandığını belirterek, "Bu iki yeni tren hattı sayesinde ulaşımım rahatladı ve zaman açısından yaşadığım sıkıntılar giderildi. Belediyelerin bünyesinde hizmet veren bu iki ulaşım ile maddi açıdan da rahatladım" dedi.
Nizip'te ikamet eden ve sağlık sorunları dolayısıyla kent merkezine seyahat eden Sakine Diker ise Raybüs'ün bütçesine daha uygun gelmesi nedeniyle tercih ettiğini ifade ederek, "GAZİRAY da şehir merkezinde hizmet veriyor. Açılışında da bulunmuştum. Memnunuz, ulaşımımız daha konforlu ve hızlı gerçekleşiyor artık" şeklinde konuştu.
Raybüs'le ilk kez seyahat eden ev hanımı Türkan Aslan Nizip'te gelirken ulaşımda bekleme süresinin olmamasının çok büyük bir rahatlık olduğunu dile getirdi.
Raybüs'e aile ziyareti için giden Müzeyyen Yıldırım, Nizip-Gaziantep arası sefer yapan tren hattından memnun olduğunu belirterek, "Rahat bir ulaşım, umarım ilerleyen zamanlarda sefer sayıları artırılır. Böyle olursa gerçekten ilçe ile kent merkezindeki ulaşım çok daha güzel bir hal alacak." ifadelerini kullandı.