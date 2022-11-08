Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında hangi namazı kılmıştı? 8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua: Husuf (Hüsuf) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Peygamber Efendimiz Güneş ve Ay tutulmalarında, açılıncaya kadar namaz kılıp dua etmeyi tavsiye etmektedir. Vatandaşlar ay tutulmasının olduğu 8 Kasım'da Husuf namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Husuf namazı kaç rekattır? İşte Husuf namazına dair bilinmesi gerekenler haberimizde!
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay tutulması bu sene 8 Kasım'da saat 14.00'te başlaması nedeniyle Türkiye'de gündüz saatine denk geliyor ve bu nedenle ay tutulması görülmeyecek.
PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?
Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15)