Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında hangi namazı kılmıştı? 8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua: Husuf (Hüsuf) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Husuf namazına gelince, bunun sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır. Ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz (s.a.s.)'in bu sebeple namaz kılmadığını öne süren Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır (Kasani, Bedai'u's-sanai', Beyrut, 1982, I, 282; Nevevi, el-Mecmu', Daru'l-Fikr, ts. , V, 44-45; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, Mısır, 1395/1975, I, 213).