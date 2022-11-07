21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza anı kamerada

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı.