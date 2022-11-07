21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza anı kamerada

Antalya'da Hatice Erdem (21), motosikletiyle eve giderken, otomobille çarpıştı. Kazada Erdem yaşamını yitirirken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı.
YOLA SAVRULDULAR
Dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde, H.B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer taraftan, kaza anı çevrede bulunan 2 farklı iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.