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    • Yaşam
    • 07.11.2022 13:58
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    • 07.11.2022 14:00
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    21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza anı kamerada

    Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu konumunda bulunan arkadaşı da yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    21 yaşındaki Hatice, kaza kurbanı oldu

    Antalya'da Hatice Erdem (21), motosikletiyle eve giderken, otomobille çarpıştı. Kazada Erdem yaşamını yitirirken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı.

    YOLA SAVRULDULAR
    Dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde, H.B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.

    KAZA ANI KAMERADA
    Diğer taraftan, kaza anı çevrede bulunan 2 farklı iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
        Grafiklerle açıkladı: Kilitlenip kalırdı
        Haberler Yaşam 21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza anı kamerada
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