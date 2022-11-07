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    • Yaşam
    • 07.11.2022 15:28
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    • 07.11.2022 15:28
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    Geçtiğimiz günlerde açılmıştı! Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattında arıza

    Son dakika haberine göre İBB tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

    Geçtiğimiz günlerde açılmıştı! Arıza yaptı

    Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş sahildeki Aşiyan Parkı arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arıza nedeniyle durdurulan seferler tekrar başladı.

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

    Hattın Aşiyan İstasyonu'nun girişine uyarı yazısı asılarak, teknik sebepten dolayı istasyonun kapalı olduğu duyuruldu.

    Geçici olarak durdurulan seferler, iki saatlik çalışmanın ardından arızanın giderilmesiyle tekrar başladı.

    Rumeli Hisarüstü ile Boğaz sahilinde yer alan Aşiyan Parkı arasında inşa edilen F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı 28 Ekim'de hizmete açılmıştı.

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    Haberler Yaşam Geçtiğimiz günlerde açılmıştı! Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattında arıza
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