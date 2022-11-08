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    • Yaşam
    • 08.11.2022 09:23
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    • 08.11.2022 09:24
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    8 Kasım Ay tutulması depreme neden olur mu, tetikler mi? Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur? Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi?

    Kanlı Ay Tutulması, bilim insanları ve astronomiye ilgi duyan pek çok kişinin yakın takibinde olacak. Peki, Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur? 8 Kasım Ay tutulması depreme neden olur mu, tetikler mi? Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur?

    8 Kasım Salı günü yaşanacak Kanlı Ay tutulması için araştırmalar hız kazandı. Özellikle 8 Kasım'da yaşanacak Ay tutulması, depremi tetikleyebilir mi? Sorusu yeniden gündeme geldi. Öte yandan Ay tutulmasını izlemek isteyenler, "Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kanlı Ay tutulmasına dair merak edilenler haberimizde!

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

    AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?

    Tutulmalar sırasında dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.

    KANLI AY TUTULMASINDA HAVA KIRMIZI MI OLUR?

    Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

    TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.

    Kunduz Ayı nedir?

    Kunduzlar kış barajlarını kasımda, yani yılın bu zamanı inşa ettikleri için bu tutulmaya 'Kunduz Ayı' adı da verilir.

        Kanlı Ay tutulması etkileri ne?

        Astrologlar, bu tutulmanın son 1.5 yıldır hayatımızda olan değişimlerin sonu olduğu yorumları yapıyor. Odak noktası, finansal, toprak ve evle ilgili konular olacak.

        AY TUTULMASI NEDİR?

        Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

        AY TUTULMASI NASIL OLUR?

        Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.
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        Haberler Yaşam 8 Kasım Ay tutulması depreme neden olur mu, tetikler mi? Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur? Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi?
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