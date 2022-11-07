Kanlı AY tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 🌒8 Kasım 2022 AY tutulması Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler nasıl etkilenecek?

BOĞA:

Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü artık umurunda olmayacak. Bu ay tutulması bir devrim niteliğinde olurken halletmen gereken tek şey artık senin huzurunu bozan insanlardan ayrılman olduğunu göreceksin. Bu tutulma etkisi ile her şeyi çok kişisel algılayabilirsin. Kişiliğiniz bir dönüşüm geçiriyor ama bu durduğu yerde değil, yanlış insanlara verdiğiniz emek karşılığında olabilir. Bu yüzden öfkenizi kendinize saklayın.