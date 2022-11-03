Avcılar'da motosiklet hırsızlığı kamerada! 'Helal para bulunacağına inanıyoruz'

İş yerinin önünde otobüs bekler gibi duran, yakınında sohbet eden iki kadının gitmesini bekleyen kimliği belirsiz kişi, hemen motosiklete binerek uzaklaştı.

İş yeri sahibi Mehmet Kalkan, her şeyin birkaç dakika içerisinde olduğunu, hırsızlığı fark edince otomobiline binerek peşine düştüğünü ancak şüpheliyi bulamadıklarını söyledi.