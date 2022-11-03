Makam odasında silah patladı! Memurun hayatı karardı: Hayallerimiz vardı

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan iddianamede "bilirkişi raporunda Ali Aykut T.'nin 6 kişinin bulunduğu kapalı ve dar bir oda içerisinde tabancasını doldur boşalt yapmadan silahı temizlemesini istediği kişiye boş bir oda temin etmeden silahın temizleme işlemini başlatmasında kusurlu olduğunun tespit edildiği ve Ali Aykut T.'nin ve E.Ç.'nin taksirle yaralama suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri yer alırken Ali Aykut T. ve E.Ç. için 3 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

İKİNCİ ÇOCUK HAYALLERİMİZ VARDI

Sabah'a konuşan 15 yıllık devlet memuru Aygün Akkeçeli'nin eşi Gamze Akkeçeli "Eşim 45 gün hastanede yaşam savaşı verdi, 15 gün de evde yataktan dahi kalkamadı. Ben ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayallerimiz vardı... Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? O silah aynı günün sabahında yine ateş almış ama kimse emniyete bilgi vermemiş. Eğer emniyetin bilgisi olsaydı eşim vurulmayacaktı. Bunca şeyden sonra bir de eşimin görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet yerini bulsun" dedi.