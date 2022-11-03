Makam odasında silah patladı! Memurun hayatı karardı: Hayallerimiz vardı

İzmir Bayraklı'da bir kamu kurumunda facia yaşandı.
Daire başkanı olarak çalışan Ali Aykut T.'nin makam odasında patlayan silah nedeniyle biri memur iki kişi vuruldu.
22 Şubat'ta yaşanan olay iddiaya göre Ali Aykut T.'nin şahsi silahını makam odasına getirmesiyle başladı. Daire başkanı tabancasını temizletmek için tasfiye memuru Aygün Akkeçeli'den yardım istedi. Silahtan anlamadığını belirten Akkeçeli, gün içerisinde kuruma gelecek kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebileceklerini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
Saatler sonra kuruma gelen Uzman Çavuş E.G. ve av bayii işletmecisi E.Ç., Akkeçeli'nin ricası üzerine silahın temizlenmesine yardımcı olmak üzere daire başkanı Ali Aykut T.'nin yanına gitti.
SİLAH ATEŞ ALDI
Makam odasına giren E.Ç. selamlaştıktan sonra Ali Aykut T.'nin şarjörünü çıkarıp kendisine uzattığı silahı aldı. E.Ç.'nin temizlemek için kapak takımını açmaya çalıştığı silah 52'inci saniyede ateş aldı.
Namludan çıkan mermi önce E.Ç.'yi sol elinden ardından da hemen yanındaki memur Aygün Akkeçeli'yi karnından vurdu. Ağır yaralanan Akkeçeli kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
HAYATI KARARDI
Ameliyata alınan Akkeçeli yoğun bakımda verdiği 45 günlük ölüm-kalım savaşını kazansa da bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı 45 günde 18 kilo verdi ve aldığı kortizonlar nedeniyle kalça kemikleri eridi. Yaşadıklarının ardından savcılığa şikayette bulunan Akkeçeli'nin görev yeri de değiştirildi.
AYNI SİLAH SAATLER ÖNCE YİNE ATEŞ ALMIŞ
Yaşananlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. iddianamede Akkeçeli'yi vuran silahın aynı gün sabah saatlerinde aynı odada yine ateş aldığı belirtildi.
Konuya ilişkin iddianamede "Ali Aykut T.'nin 22 Şubat günü saat 09.00 sıralarında silahı incelerken silahın aniden patladığının ve merminin odada bulunan koltuk ve duvarı deldiğinin, bu olaya ilişkin emniyet yetkililerine bildirmeye gerek duymadıklarının, duvar kontrol edildiğinde 10 santim çapında tadilat izi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.