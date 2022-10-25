Biyonik kulak sayesinde annesinin sesini ilk kez duyan 3 yaşındaki Aslan gözyaşlarına boğuldu | Yaşam haberleri

İzmir'de yaşayan Suriye uyruklu Aslan Alomar, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Yapılan testte, hiçbir şekilde duymadığı belirlendi. Doktorlar küçük Aslan'ın duyabilmesi için koklear implant (biyonik kulak) takılması gerektiğini kaydetti. Ancak bunun için de para gerekliydi. Aslan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenen Dünya Doktorları Derneği harekete geçti. Küçük Aslan için kampanya düzenledi. 6 bin 500 euro'luk cihazı bulup Aslan'ın ailesine iletti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyatla biyonik kulağına kavuşan Aslan, ilk kez annesinin sesini işitti.
ALTINA GELİN
kırıldı. Mediha Elmas ile Feyaz Acar'ın düğününe 2 bin kişi katıldı. Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı. İstanbul'dan düğüne katılan konuklar ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Konuklardan bazıları "Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum" açıklamasını yaptı. Bu arada takılar özel bir ekip tarafından alınarak arabalara taşındı.
+90'DA AŞK GOLÜ
İstanbul Avcılar'da 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık ocağında tanıştı. Dostlukla başlayan ilişki, aşkla taçlandı! Hayatında hiç evlenmemiş olan Habibe Nine, sevgilisine evlilik teklifi yaptı. 4 çocuklu Muharrem Dede de "Evet" deyince çift, soluğu nikah masasında aldı. Böylece onlar erdi muradına, darısı gençlerin başına...