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    Biyonik kulak sayesinde annesinin sesini ilk kez duyan 3 yaşındaki Aslan gözyaşlarına boğuldu | Yaşam haberleri

    3 yaşındaki Aslan, işitme engelli doğdu. Biyonik kulakla ilk kez annesinin sesini duydu. Gözyaşlarına boğuldu... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 25 Ekim TAKVİM Gazetesi yaşam haberleri...

    Çok ’duy’gusal

    İzmir'de yaşayan Suriye uyruklu Aslan Alomar, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Yapılan testte, hiçbir şekilde duymadığı belirlendi. Doktorlar küçük Aslan'ın duyabilmesi için koklear implant (biyonik kulak) takılması gerektiğini kaydetti. Ancak bunun için de para gerekliydi. Aslan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenen Dünya Doktorları Derneği harekete geçti. Küçük Aslan için kampanya düzenledi. 6 bin 500 euro'luk cihazı bulup Aslan'ın ailesine iletti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyatla biyonik kulağına kavuşan Aslan, ilk kez annesinin sesini işitti.



    ALTINA GELİN
    kırıldı. Mediha Elmas ile Feyaz Acar'ın düğününe 2 bin kişi katıldı. Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı. İstanbul'dan düğüne katılan konuklar ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Konuklardan bazıları "Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum" açıklamasını yaptı. Bu arada takılar özel bir ekip tarafından alınarak arabalara taşındı.




    +90'DA AŞK GOLÜ
    İstanbul Avcılar'da 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık ocağında tanıştı. Dostlukla başlayan ilişki, aşkla taçlandı! Hayatında hiç evlenmemiş olan Habibe Nine, sevgilisine evlilik teklifi yaptı. 4 çocuklu Muharrem Dede de "Evet" deyince çift, soluğu nikah masasında aldı. Böylece onlar erdi muradına, darısı gençlerin başına...



        SATIYOR!
        İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine Kral 3'üncü Charles geçti. Yeni kral, annesinden miras kalan atların satışına karar verdi. Tattersalls Müzayede Evi'nde satışa sunulan atlar arasında 100'den fazla yarış kazanan 'Just Fine' ve 'Love Affairs'in de bulunduğu öğrenildi. Müzayede evinin sözcüsü Jimmy George, atların satışının kraliyet ailesinin atlarla olan bağının koptuğu anlamına gelmediğini bildirdi.



        SİZE SON BAŞBAKANI 'SUNAK'
        İngiltere'de Başbakan Liz Truss'un görevinden istifa etmesi sonucu, 10 numaraya Hintli bir isim geldi. Eski Başbakan Boris Johnson, önceki gece Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına katılmaktan vaz geçti. Partinin 357 milletvekilinden çoğu Maliye eski Bakanı Rishi Sunak'ı desteklediklerini bildirdi. Diğer aday Penny Mordaunt de yarıştan çekildi. Böylelikle İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden destek alan Sunak, İngiltere'nin son başbakanı seçildi.



        MEEK SUSTU
        Elinde ABD'nin Ukrayna planlarına ilişkin önemli belgeler olduğunu ima eden ABC News muhabiri James Gordon Meek, sırra kadem bastı. İddiaya göre Meek'in Virginia'daki evine bir süre önce FBI operasyon yaptı. O günden sonra Meek'ten bir daha haber alınamadı. Meek, Ukrayna iç savaşının Rusya ordusu üzerinde ABD'nin sekiz yıllık bir 'laboratuvar deneyi' olduğunu belirten emekli CIA görevlisi Marc Polymeropulos'un paylaşımını alıntılayarak "Gerçekler:" yazmıştı.

            KORONA VİR'ÜSSÜ'
            Almanya'da profesörler, araştırma yaptı. Covid- 19 virüsünün, yüzde 99.99 oranında laboratuvarda üretildiğini kanıtladı.



            İTİRAF EDİYORUM
            İnanılmaz olay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta yaşandı... Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak, birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü. Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin euro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Ancak kamera kayıtları modelin yalan söylediğini kanıtladı. Milojev, hata yaptığını itiraf etti.



            80 KM HIZLA ÇARPTI
            Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli scootere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü Gülmez ifadesinde "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dedi.



            Sürücünün 80 kilometre hızla çarptığı açıklandı. Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen arkadaşların cenazelerini almak için dün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kayahan'ın cenazesi Manavgat'ta Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.



                TWİTTER YANGINI!
                İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın en alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Elyaf ve ayakkabı malzemesi üretilen atölyenin alev alev yandığını görenler ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.



                İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevredekiler yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti, sosyal medya hesaplarından da paylaştı.



                OKUL ÖNÜNDE VAHŞET: 2 ÖLÜ
                Şanlıurfa Viranşehir'de okullar bölgesinde husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı kavgaya dönüştü.



                    Bindikleri servis aracında çatışmanın ortasında kalan öğrencilerden Ö.Faruk Çınar ve Sümeyye Keten can verdi. 14 kişi yaralandı. Saldırganların tamamı yakalandı.



                    KALPTEN GİTTİ!
                    İstanbul Beylikdüzü'nde iki sene önce Kübra Boyraz Solmazgül (38), bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra can verdi. Solmazgül'ün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Erdal Doğruya, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



                    164 MİLYON DEVRETTİ
                    6+Joker bilen çıkmayınca 164 milyon 468 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 806'şar bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 673'er, 3 bilenler 151'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                        BİR TALİHLİYE 816 BIN LIRA
                        10 bilen bir kişi, 816 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 641'er, 8 bilenler 267'şer, 7 bilenler 50'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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                        Haberler Yaşam Biyonik kulak sayesinde annesinin sesini ilk kez duyan 3 yaşındaki Aslan gözyaşlarına boğuldu | Yaşam haberleri
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