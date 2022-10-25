Biyonik kulak sayesinde annesinin sesini ilk kez duyan 3 yaşındaki Aslan gözyaşlarına boğuldu | Yaşam haberleri

KORONA VİR'ÜSSÜ'

Almanya'da profesörler, araştırma yaptı. Covid- 19 virüsünün, yüzde 99.99 oranında laboratuvarda üretildiğini kanıtladı.







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İnanılmaz olay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta yaşandı... Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak, birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü. Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin euro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Ancak kamera kayıtları modelin yalan söylediğini kanıtladı. Milojev, hata yaptığını itiraf etti.