Biyonik kulak sayesinde annesinin sesini ilk kez duyan 3 yaşındaki Aslan gözyaşlarına boğuldu | Yaşam haberleri

SATIYOR!

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine Kral 3'üncü Charles geçti. Yeni kral, annesinden miras kalan atların satışına karar verdi. Tattersalls Müzayede Evi'nde satışa sunulan atlar arasında 100'den fazla yarış kazanan 'Just Fine' ve 'Love Affairs'in de bulunduğu öğrenildi. Müzayede evinin sözcüsü Jimmy George, atların satışının kraliyet ailesinin atlarla olan bağının koptuğu anlamına gelmediğini bildirdi.