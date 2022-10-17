Bartın Amasra'daki madenden grizu patlaması | Erzurum Aşkale'de 19 yıl önce meydana gelen grizu patlamasından tek kurtulan işçi konuştu

Aşkale'de 8 Ağustos 2003'te saat 10.00 sıralarında çimento fabrikası tarafından işletilen kömür madeninde grizu patlaması meydana geldi. Patlamada göçük altında kalan 7 işçi hayatını kaybetti, işçilerden Zafer Ateş sağ olarak kurtarıldı.
Yerin 550 metre derinliğinden kurtulup, hayata tutunan evli ve 3 çocuk babası Zafer Ateş, DHA'ya konuştu. Ateş, hala o kabus dolu günlerin acısını çektiğini, yaşanan acının hiç dinmediğini ve dinmeyeceğini söyledi.
"O SES İLE METRELERCE UZAĞA FIRLADIM"
Facianın meydana geldiği gün 58 günlük işçi olduğunu ve maden ocağına girip, mesai arkadaşları ile çalışmaya başladığını belirten Ateş, "Bizim, 8 kişinin bulunduğu alanda bir patlama oldu. O ses ile metrelerce uzağa fırladım. Kanlar içinde kalmış, kulağım kopmuştu. Kafatasımda ise birçok kırık vardı.