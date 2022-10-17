Bartın Amasra'daki madenden grizu patlaması | Erzurum Aşkale'de 19 yıl önce meydana gelen grizu patlamasından tek kurtulan işçi konuştu

"O SES İLE METRELERCE UZAĞA FIRLADIM"

Facianın meydana geldiği gün 58 günlük işçi olduğunu ve maden ocağına girip, mesai arkadaşları ile çalışmaya başladığını belirten Ateş, "Bizim, 8 kişinin bulunduğu alanda bir patlama oldu. O ses ile metrelerce uzağa fırladım. Kanlar içinde kalmış, kulağım kopmuştu. Kafatasımda ise birçok kırık vardı.