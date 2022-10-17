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    • Yaşam
    • 17.10.2022 08:38
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    • 17.10.2022 09:10
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    Bursa'da bir garip olay! Yolda bulduğu silahı temizlerken kendini vurdu

    Bursa'da bir kişi yolda silah buldu. Bulduğu silahı temizleyen şahıs yanlışlıkla kendini vurdu. Olay yerinde yapılan incelemede tabancayı bulan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

    Yolda bulduğu silahı temizlerken kendini vurdu

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.

    İddiaya göre, Onur D. (36) Fatih Mahallesi 2. Beyaz Sokak'ta çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini bacağından vurdu.

    Yolda bulduğu silahı temizlerken kendini vurdu

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Onur D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

    Olay yerinde yapılan incelemede tabancayı bulan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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