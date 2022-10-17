Düğün evi yas evine döndü: Sünnet olacak çocuk otomobilin altında ezilerek öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.
DÜĞÜN KONVOYU HAZIRLANDI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde; ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı.
DAYISI ÜZERİNDEN GEÇTİ
İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.