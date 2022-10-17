Düğün evi yas evine döndü: Sünnet olacak çocuk otomobilin altında ezilerek öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

DÜĞÜN KONVOYU HAZIRLANDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde; ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı.