'Son nefesime kadar bekleyeceğim' demişti! Evlat nöbetindeki Ekrem Atık evladına kavuşamadan kansere yenik düştü

GİTTİĞİNDEN BERİ YAŞAYAN ÖLÜYÜM

Serdar Yüceyurt'un annesi Hatun Yüceyurt: Oğlum 14 yaşındaydı, beni kötülediler, aklına girdiler. 30 senedir oğlumu arıyorum. Hiç haber alamadım. Gittiğinden beri yaşayan ölüyüm. 22 yaşında kızım var, onu hiç tanımıyor. Oğlum neredeyse çıksın gelsin, devletimize, askerimize sığınsın. Ölene kadar peşini bırakmayacağım, gelecek buraya. Oğlumu HDP'den PKK'dan istiyorum. Bir anne olarak evladıma yalvarıyorum. Acaba kime benziyorsun, senin yüzüne hasretim oğlum gel!



ÜNİVERSİTEDE KANDIRDILAR

Yavuz Çağmar'ın annesi Sevgi Çağmar: Sakarya'da üniversite okurken kandırıldı, haber alamıyorum. Bir kızla Ukrayna'ya gitti dediler, sonra dağa gittiğini öğrendik. Karakoldan söylediler. Mali müşavir olacaktı, mezuniyetine 3 ay vardı. Onu burada bekliyorum.