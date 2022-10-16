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    • Yaşam
    • 16.10.2022 08:34
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    • 16.10.2022 08:34
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    Bursa'da kontrolden çıkan araç yan yattı: 2 yaralı

    Bursa'da günün ilk saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıktı yan yattı! Yaralılar var

    Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Kükürtlü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde Muhammet Yedikardeş yönetimindeki 16 RY 001 plakalı otomobil, sağanağın kayganlaştırdığı yolda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

    Bu sırada arkasından gelen Mustafa Kurt idaresindeki 16 AVN 751 plakalı otomobil, devrilen araca çarptı.

    Kazada, sürücülerden Yedikardeş ile diğer otomobilde bulunan Emine Kurt, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Bursa'da kontrolden çıkan araç yan yattı: 2 yaralı
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